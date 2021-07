Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : premier A350 livré depuis le centre C&DC de Tianjin information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir livré le premier A350 depuis son centre de finition et de livraison de gros-porteurs à Tianjin (C&DC), 'avançant ainsi dans l'expansion de sa présence mondiale et son partenariat stratégique à long terme avec la Chine'. L'avion A350-900 a été livré à China Eastern Airlines, le plus grand opérateur d'Airbus en Asie et le deuxième au monde. A fin juin 2021, China Eastern Airlines exploitait une flotte Airbus de 413 appareils, dont 349 appareils de la famille A320. 'Fin juin 2021, la famille A350 avait reçu 915 commandes fermes de 49 clients dans le monde, ce qui en fait l'un des gros-porteurs les plus performants de tous les temps', rappelle le constructeur aéronautique.

