Airbus : premier A350 livré à World2fly

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que World2fly, nouvelle compagnie long-courrier récemment fondée par la société hôtelière espagnole Iberostar, a pris livraison du premier des deux A350-900 loués auprès d'Air Lease Corporation, devenant ainsi le dernier opérateur de ce gros-porteur. La compagnie aérienne, basée sur l'île de Majorque, exploitera les deux A350-900 loués sur des liaisons long-courriers au départ de Madrid vers des destinations de loisirs, telles que Punta Cana (République dominicaine), Cancun (Mexique) et La Havane (Cuba).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.09%