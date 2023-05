Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: premier A330-900 livré à ITA Airways information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'ITA Airways, la compagnie aérienne nationale italienne, a pris livraison de son premier A330-900, en location auprès d' Air Lease Corporation. Il rejoindra sa flotte en juin pour desservir de nouvelles destinations long courrier.



Avec l'introduction de l'A330neo éco-efficace de dernière génération, ITA Airways poursuit la modernisation de sa flotte pour atteindre ses objectifs de développement durable. Le vol de livraison sera propulsé par un mélange à 16% de carburant d'aviation durable.



L'appareil baptisé Gelindo Bordin, en l'honneur du champion olympique italien du marathon, sera aménagé en trois classes dont 30 sièges en classe affaires avec lit complet, 24 sièges en classe premium et 237 sièges en classe économique de dernière génération.





