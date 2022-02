Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: premier A330-200P2F livré dans les Amériques information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 15:27









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le premier A330-200P2F des Amériques a été livré à Aerotransportes Mas de Carga (mas), en location auprès d'Altavair, ce qui fait de mas la première compagnie aérienne du continent américain pour faire voler cet appareil.



L'A330-200P2F (passenger-to-cargo) peut transporter jusqu'à 61 tonnes et dispose d'une portée allant jusqu'à 4.200 milles marins, ce qui améliorera considérablement les plans d'expansion du transporteur sur de nouveaux marchés, dont la Chine.



Comme les derniers programmes de conversion A321P2F et A320P2F, A330P2F repose sur une collaboration entre Airbus, ST Engineering et Elbe Flugzeugwerke (EFW), ce dernier conduisant le programme ainsi que les efforts de marketing et de vente.





