Airbus: premier A321neo livré à Sunclass Airlines

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la compagnie aérienne danoise Sunclass Airlines a pris livraison de son premier Airbus A321neo, dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer encore son efficacité, à réduire sa consommation de carburant et ses émissions.



En exploitant l'A330neo et l'A321neo en parallèle, Sunclass Airlines deviendra un opérateur entièrement Airbus. 'L'A321neo offrira aux passagers de Sunclass une expérience cabine spacieuse et confortable', affirme l'avionneur.



L'A321neo peut transportant confortablement jusqu'à 244 passagers avec 8.700 km d'autonomie. Fin novembre 2023, l'appareil avait reçu plus de 5.600 commandes émanant de plus de 100 clients dans le monde.





