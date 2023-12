Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: premier A321neo en location pour Transavia information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 15:59









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la compagnie à bas prix néerlandaise Transavia Airlines, filiale d'Air France-KLM, a pris livraison de son premier A321neo en location auprès du groupe Air Lease Corporation.



L'avion a été livré depuis les sites de production d'Airbus à Hambourg, profitant de l'option d'Airbus pour le carburant d'aviation durable (SAF) sur son vol de livraison à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam.



Ce premier A321neo marque le début de la transition de Transavia Airlines vers une flotte entièrement composée d'Airbus de dernière génération, et 'jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable du groupe aérien'.





