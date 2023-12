Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: premier A220 livré à Qantas information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Airbus indique que Qantas a pris livraison de son premier A220 de nouvelle génération, faisant de la compagnie australienne le 20e opérateur à recevoir ce nouvel avion. Il quittera la chaîne d'assemblage de Mirabel dans les prochains jours pour rejoindre Sydney.



Il s'agit du premier des 29 A220 commandés par Qantas pour l'exploitation par QantasLink, sa filiale régionale desservant des destinations métropolitaines et régionales dans toute l'Australie, filiale qui remplacera ainsi progressivement sa flotte actuelle de 717.



Pouvant voler deux fois plus loin, l'A220 peut relier deux points quelconques en Australie sans escale, tout en réduisant de 25% la consommation de carburant et les émissions de carbone par rapport aux avions de la génération précédente.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.57%