Airbus: premier A 321neo livré à Korean Air

(CercleFinance.com) - Korean Air est devenu un nouvel opérateur de la famille A320, suite à la récente livraison du premier des 30 appareils commandés par Airbus.



L'A321neo de Korean Air est équipé de la nouvelle cabine Airspace d'Airbus, qui apporte au marché des monocouloirs les caractéristiques des gros-porteurs haut de gamme.



Les appareils A321neo de Korean Air sont équipés de moteurs Pratt & Whitney GTF. L'A321neo apporte une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions par siège par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.



Cela permet à Korean Air de bénéficier d'une efficacité accrue et d'être en mesure d'atteindre ses objectifs de durabilité, tout en réduisant les coûts d'exploitation.



Pour sa flotte d'A321neo, Korean Air a opté pour un aménagement à deux classes de grand confort, avec huit sièges à plat en classe affaires et 174 en classe économique.



À la fin du mois d'octobre 2022, la famille A320neo avait reçu plus de 8 500 commandes de plus de 130 clients dans le monde.





