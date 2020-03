Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : pourrait baisser la production de l'A330neo Cercle Finance • 05/03/2020 à 09:39









(CercleFinance.com) - Airbus envisagerait de baisser la production de ses A330neo indique Bloomberg. Son plus important client sur ce modèle AirAsia X souhaiterait décaler les livraisons de ses avions en raison de l'impact du coronavirus indique l'agence de presse. La chute du trafic aérien pourrait conduire la compagnie à prendre cette décision. AirAsia X représente le quart des commandes de l'A330neo. Cela s'ajouterait à l'annonce faite en février selon laquelle la production du modèle A330 diminuerait à 40 avions en 2020, contre 53 l'année dernière, le taux de 2019 étant en partie gonflé en raison de retards de livraison indique Bloomberg. ' Si l'épidémie dure longtemps et pire, si jamais elle devient chronique, les avionneurs pourraient payer un lourd tribut à cette crise ' indique ce matin Aurel BGC.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.80%