Airbus, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du vendredi 21 février 2025

(AOF) - Airbus (-3,08% à 160 euros)

Le constructeur aéronautique a fini lanterne rouge du CAC 40 après une note défavorable de Jefferies sur son titre. Le broker a dégradé sa recommandation sur Airbus passant de "Acheter" à "Conserver", tout en diminuant son objectif de cours de 190 à 180 euros. Jefferies fait part de "ses inquiétudes sur les défis liés à la montée en puissance de la production et un manque de catalyseurs à court terme pour stimuler la hausse de l'action Airbus". Il évoque aussi une amélioration plus lente que prévu des bénéfices avant intérêts et impôts dans son segment d'avions commerciaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

AIRBUSGROUP

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique co-leader mondial avec Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites ;

- Revenus de 65,4 Mds€, tiré des avions civils (72 %) , des activités défense & espace (17 %) puis des hélicoptères et provenant d’Europe (39,3 %), Asie-Pacifique (28,6 %), Amériques (23,8 1 %) et Moyen-Orient (6% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs : :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,83 %), allemand (10,82 %) et espagnol (4,08 %), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles dans :

- la division espace : revue stratégique en cours (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions),

- la logistique de l’aviation commerciale : alignement de la production d’avions en ligne avec celle des équipementiers moteurs, acquisition en cours d’activités de Spirit Aerosystems,

- portée par l’innovation -3,1 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets :

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63 % des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46 % des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène - lancement de 2 usines pour moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Reprise des embauches et accélération du rythme de production ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes en hausse à fin juin malgré les annulations -327 avions civils Airbus, 233 hélicoptères et 6,1 Mds€ dans la défense et l’espace- et renforcé en juillet août par l’entrée de commandes de plus de 10 Mds€ dans l’aviations civile ;

- Situation financière solide avec 1,3 Md€ de flux de trésorerie disponible et 7,9 Mds€ de liquidités nettes à fin juin.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Chaîne logistique en tension persistante jusqu’en 2025, dans la branche aviation commerciale -moteurs, aérostructures et équipements intérieurs- comme dans la branche espace, soumise à des défaillances de certains programmes d’observation ou navigation d’où le report à 2027 de l’objectif d’une cadence de 75 appareils A320 par mois et de l’ajournement de la mise en service de l’A321 XLR ;

- Après une hausse de 4 % des revenus et un repli de près de la moitié du bénéfice net au 1 er semestre, affecté par les difficultés opérationnelles, objectifs 2024 : livraison de 770 avions civils, hausse du bénéfice opérationnel à 5,5 Mds€ et flux de trésorerie autour de 3,5 Mds€ ;

- Dividende 2023 stable de 1,80 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.