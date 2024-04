Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: plus de livraisons que Boeing au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir engrangé 137 commandes brutes au mois de mars, contre seulement 20 sur la même période de 2023.



L'avionneur fait par ailleurs état de 63 livraisons d'appareils effectuées auprès de 32 clients sur l'ensemble du trimestre, contre 63 sur le premier trimestre de l'an dernier.



Le groupe aéronautique fait également part dans son dernier décompte d'un total de 142 livraisons réalisées sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec 127 unités un an plus tôt.



A titre de comparaison, son concurrent américain Boeing, enlisé dans les difficultés techniques liées à son 737 MAX, a annoncé un peu plut tôt dans la journée n'avoir livré que 83 appareils commerciaux sur les trois premiers mois de l'année, contre 130 sur la même période de 2023.





