Airbus : plonge de -16%, vers 95,7E information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Airbus plonge de -15%, sous les 100E, et jusque vers 95,7E : voilà que ressurgit avec le 'variant sud-africain', le cauchemar d'une pandémie aboutissant à un nouveau gel des déplacements à l'échelle mondiale, + confinements et restrictions de déplacements à l'intérieur de la Chine et des Etats Unis. Le 'gap' de rupture sous 110,7E est suivi par le comblement du 'gap' des 98,29E du 26/05 et pourrait être suivi du test du support des 95E du 24/03 et 19/05.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -9.98%