Airbus : peut de nouveau viser les 137,32E

(CercleFinance.com) - Airbus a fortement rebondi sur 124E (plancher du 3 et 11 décembre) et engrange +5% en 72H. Le titre affiche de nouveau +52% cette année... et peut de nouveau viser son récent zénith absolu des 137,3E du 15/11.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.64%