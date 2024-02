Airbus, Pernod Ricard, Renault... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - ADP

ADP annonce une croissance de 17,2% de son chiffre d'affaires en 2023 à 5,49 milliards d'euros "sous l'effet de la progression du trafic, tant à Paris qu'à l'international, et de la forte dynamique des activités commerciales". Le gestionnaire d'aéroports précise que son résultat net part du groupe (RNPG) progresse de 22,2% à 631 millions d'euros ; il propose un dividende annuel de 60 % du RNPG soit 3,82 euros par action, contre 3,13 euros versés au titre de 2022. L'Ebitda atteint 1,95 milliard d'euros, en hausse de 14,8% avec une marge d'EBITDA à 35,6% du chiffre d'affaires.

Airbus

En 2023, le résultat net consolidé d'Airbus s'établit à 3,789 milliards d'euros contre 4,247 milliards d'euros en 2022, soit un bénéfice par action (BPA) consolidé de 4,80 euros contre 5,40 euros en 2022. L'EBIT ajusté consolidé s'établit à 5,838 milliards d'euros contre 5,627 milliards d'euros il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 11% en glissement annuel à 65,4 milliards d'euros. Celui-ci s'élevait à 58,8 milliards d'euros en 2022. En 2023, Airbus a livré un total de 735 avions commerciaux contre 661 avions en 2022.

Bastide

Le spécialiste de la prestation de santé à domicile annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Chargeurs

Le spécialiste des textiles techniques précisera ses résultats annuels.

Covivio

Le groupe immobilier rendra compte de ses résultats annuels.

EssilorLuxottica

En 2023, EssilorLuxottica a dégagé un résultat net ajusté à hauteur de 2,94 milliards d'euros, soit 11,6% du chiffre d'affaires, contre 11,7 % en 2022. Il est en hausse de 14,3% à taux de change constants. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 4,178 milliards d'euros sur l'année, soit 16,5% du chiffre d'affaires, contre 16,8% en 2022. La marge brute ajustée s'est élevée à 16,090 milliards d'euros en 2023, atteignant 63,4% du chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires annuel a augmenté à taux de change constants de 7,1% à 25,39 milliards d'euros

Euronext

La Bourse paneuropéenne présentera ses résultats annuels.

FDJ

Le groupe de jeux d'argent dévoilera ses résultats annuels.

Gaussin

En 2023, Gaussin a réalisé 35,7 millions d'euros de chiffre d'affaires et revenus de licences contre 57,1 millions d'euros en 2022, soit une baisse de 37,5%. Le spécialiste de la mobilité innovante affiche un carnet de commandes à 148 millions d'euros au 31 décembre 2023 contre 130 millions il y a un an, avec une trésorerie brute de 8,8 millions d'euros au 9 février 2024 "L'exercice 2023 a été fortement impacté par une série de contretemps managériaux et industriels qui n'ont pas permis au groupe d'atteindre les objectifs escomptés" résume Gaussin dans son communiqué.

Hoffmann Green Cement Technologies

La société engagée dans la décarbonation du secteur de la construction annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Klépierre

Klépierre affiche en 2023 une croissance de 8,8% de ses revenus locatifs nets à périmètre constant à 1 milliard d'euros, alors que le chiffre d'affaires des commerçants a progressé de 6% sur un an. Le cash-flow net courant est en hausse de 10,7% à 2,48 euros par action, supérieur de 5,5% à l'objectif initial. La foncière spécialiste des centres commerciaux annonce une hausse de la distribution en numéraire aux actionnaires à 1,80 euro par action.

Legrand

Le groupe industriel donnera ses résultats annuels.

Mercialys

Mercialys affiche un résultat net récurrent (RNR) de 109,0 millions d'euros (+3,3%), soit 1,17 euro par action en hausse de 3,3%, supérieur à l'objectif d'une progression d'au moins 2%. La foncière spécialiste des centres commerciaux invoque "la conjonction d'une stabilisation de la réversion, d'une croissance organique des loyers facturés de 4,1% et d'un taux de vacance courante très limité à 2,9%". Un dividende sera proposé à 0,99 euro par action au titre de 2023, en hausse de 3,1% sur un an. Mercialys se fixe pour objectif une croissance de son RNR par action d'au moins 2%.

Metabolic Explorer

Le spécialiste des procédés de fermentation industriels publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Nexans

Le spécialiste des câbles présentera ses résultats annuels.

Orange

Orange a enregistré au quatrième trimestre un Ebitdaal (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location) de 3,544 milliards d'euros, en progression de 2% en base comparable. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 11,58 milliards d'euros. Il a progressé de 1,6% en base comparable. Le programme d'efficacité opérationnelle a permis de réaliser environ 300 millions d'euros d'économies à fin 2023, soit la moitié du plan sur trois ans.

Pernod Ricard

Au premier semestre 2023/2024, la marge opérationnelle courante de Pernod Ricard est en baisse de -152 points de base en facial avec un effet devises négatif sur le ROC de 311 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) sur cette période s'élève à 2,14 milliards d'euros, en décroissance interne de -3%. Le résultat net part du groupe s'élève à 1,569 milliards d'euros (-12% en facial reflétant un ROC en déclin et un produit opérationnel non courant en hausse, principalement liés à des cessions d'actifs). Le bénéfice par action est en recul, à 5,68 euros, lié à un ROC en déclin.

Poxel

La biotech spécialiste des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale en Europe précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Prologue

L'éditeur de logiciels communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Renault annonce une forte amélioration de tous ses indicateurs financiers en 2023 avec un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros, en hausse de 13,1%. Il a augmenté de 17,9 % à taux de change constants sur un an. La marge opérationnelle du groupe atteint un "record" à 4,1 milliards d'euros, en hausse de 1,5 milliard d'euros sur un an. Elle a représenté 7,9% du chiffre d'affaires, en amélioration de 2,4 points. A 2,3 milliards d'euros, le résultat net progresse de 3 milliards d'euros par rapport à 2022.

Rexel

Le résultat net de Rexel a reculé de 16% à 774,7 millions d'euros. L'Ebita ajusté du spécialiste de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie a reculé de 5,7% à 1,3 milliard d'euros pour représenter 6,8% des ventes, en repli de 71 points de base. La marge s'est améliorée de 13 points de base, retraitée des éléments non récurrents liés à l'inflation des prix de produits stockés hors câbles, net des bonus plus élevés liés à la performance en 2022.

Safran

En 2023, le résultat opérationnel courant de Safran atteint 3,166 milliards d'euros, en hausse de 31,5 % (+27,2 % en organique), porté par les activités de la Propulsion. Cette augmentation intègre un effet de périmètre de -9 millions d'euros, ainsi qu'un effet de change favorable de 111 millions d'euros. La marge opérationnelle s'élève à 13,6% du chiffre d'affaires, en hausse de 1 point par rapport à la marge de 2022, qui s'établissait à 12,6%. Le résultat net part du groupe de 2023 s'établit à 2,028 milliards d'euros, en hausse de 72 % comparé à 1,178 milliards d'euros en 2022.

Schneider Electric

Schneider Electric a publié un résultat net 2023 de 4 milliards d'euros, en hausse de 15% et un Ebita ajusté de 6,4 milliards d'euros, en croissance organique de 25%. Le spécialiste des solutions numériques d'énergie affiche une marge d'Ebita ajusté de 17,9%, en croissance organique de 180 points de base. Le chiffre d'affaires est ressorti à 35,9 milliards d'euros, en croissance organique de 13%, dont 14% pour la gestion de l'énergie et 7% pour les automatismes industriels.

Stellantis

En 2023, Stellantis a généré un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros, en hausse de 11% et un résultat opérationnel courant ajusté de 24,3 milliards d'euros, en hausse de 1%. Le constructeur automobile affiche ainsi une marge à 12,8% contre 13,4% en 2022. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 6% à 189,5 milliards d'euros. Le free cash flow industriel a atteint 12,9 milliards d'euros, en hausse de 19%.

TF1

Le groupe de médias indiquera ses résultats annuels.

Verallia

L'EBITDA ajusté a progressé de 28% en 2023 (et +32,5% à taux de change et périmètre constants) pour dépasser pour la première fois de l'histoire du groupe la barre du milliard d'euros : 1,10 milliard. La marge d'EBITDA ajusté est en hausse à 28,4% contre 25,8% en 2022. Le résultat net en hausse de 33,7% à 475 millions d'euros (soit 4,02 euros par action) résulte principalement de l'amélioration de l'EBITDA ajusté, qui fait plus que compenser la hausse des frais financiers et de l'impôt sur le résultat.