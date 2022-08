Airbus perd son CFO Dominik Asam en partance pour SAP

(AOF) - Airbus a annoncé le départ de Dominik Asam, son chief financial officer (CFO), début mars 2023, après presque quatre ans en poste, pour devenir directeur financier de l'éditeur de logiciels d'entreprises allemand SAP. Dominik Asam avait rejoint Airbus en tant que directeur financier, rattaché au CEO Guillaume Faury, et membre du comité exécutif en avril 2019. alors qu'il était CFO de la société de semi-conducteurs, Infineon Technologies AG. Il avait remplacé à l'époque Harald Wilhelm.

Titulaire d'un diplôme d'ingénierie mécanique de l'Université technique de Munich, obtenu en 1994, Dominik Asam a débuté sa carrière professionnelle en 1996 dans la division Investment Banking de Goldman Sachs Inc., notamment à Francfort, Londres et New York. Outre ses études à Munich, d'où il est originaire, M. Asam, est titulaire d'un Master en gestion des entreprises de l'Insead et d'un diplôme d'ingénierie mécanique de l'École Centrale Paris.