Airbus: Pasco va diffuser l'imagerie satellite Pléiades Neo information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 10:59

(CercleFinance.com) - Airbus et le fournisseur japonais de solutions géospatiales Pasco Corporation ont signé un nouvel accord de partenariat pour une Station de Réception Directe Pléiades Neo (DRS) avec les droits de distribution de données associés sur le marché japonais.



' Composée de quatre satellites identiques, la constellation Pléiades Neo, détenue et exploitée à 100 % par Airbus offre une résolution native de 30 cm avec une imagerie de 14 km, la plus large de sa catégorie. Les deux premiers satellites sont déjà en orbite et les deux derniers seront lancés mi-2022 ' indique le groupe.



Airbus et PASCO vont travailler ensemble pour étendre l'offre de services d'informations géospatiales en utilisant et en proposant des données de résolution native de 30 cm de Pléiades Neo.



“Ils seront en mesure de répondre à tous les besoins très exigeants en termes de réactivité des taches ou de capacité de couverture en divers domaines tels que la prévention des catastrophes et les activités de préparation à la fois en temps de paix et en situation d'urgence, pour la sécurité nationale au sens large” indique le groupe.