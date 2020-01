Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : pas de réaction après la hausse de la production US Cercle Finance • 10/01/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Pas de réaction positive sur le titre ce matin suite à l'annonce d'Airbus d'un développement de sa production aux Etats Unis. Le groupe va augmenter le taux de production des avions de la famille A320 sur son Airbus US dans le cadre de son plan de production de 63 avions de la famille A320 par mois en 2021. Il va réaliser la fabrication à Mobile en Alabama de sept avions par mois d'ici le début de l'année prochaine. Cette augmentation et la poursuite du recrutement pour l'équipe de fabrication de l'A220 entraîneront la création de 275 emplois supplémentaires sur le site de l'Alabama au cours de la prochaine année. L'entreprise investira également 40 millions de dollars supplémentaires dans la construction d'un hangar de soutien supplémentaire sur le site, portant son investissement total à plus d'un milliard de dollars dans la ville de Gulf Coast. Avec des plans déjà en place pour la production de quatre avions A220 par mois à Mobile d'ici le milieu de la décennie, Airbus est en voie de produire plus de 130 avions à Mobile chaque année pour ses clients aériens. ' Cette augmentation de la production d'avions commerciaux à Mobile est une expansion passionnante de notre important investissement industriel aux États-Unis, et elle continue la contribution positive d'Airbus à l'aérospatiale américaine. ' a déclaré C. Jeffrey Knittel, Directeur Général d'Airbus Americas.

