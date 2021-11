Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : partenariat pour une offre d'études à l'OTAN information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Northrop Grumman Corporation et Airbus Defence and Space, ainsi que sept acteurs industriels, annoncent avoir établi ASPAARO, partenariat stratégique atlantique pour les opérations résilientes avancées dans tous les domaines. L'ASPAARO fera une offre pour entreprendre les études de réduction des risques et de faisabilité (RRFS) pour l'agence de soutien et d'achat de l'OTAN, dans le cadre du programme de surveillance et de contrôle futurs de l'Alliance (AFSC). Une décision sur l'attribution du contrat pour ces études est attendue en 2022. Les études de faisabilité sont une étape clé du programme AFSC alors que la flotte actuelle du système aéroporté d'alerte et de contrôle (AWACS) aura atteint sa fin de vie de service en 2035.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.88%