Airbus: partenariat pour une constellation de satellites 02/05/2023

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi la constitution d'un partenariat entre plusieurs acteurs européens du spatial et des télécommunications en vue de répondre à l'appel d'offres européen de la constellation 'Iris2'.



Ce marché - octroyé par la Commission européenne - concerne la future constellation européenne de satellites appelée à fournir aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens européens une nouvelle infrastructure de communication sécurisée et résiliente.



Le consortium - dirigé par Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES et Thales Alenia Space - s'appuiera également sur une équipe sur les groupes Dutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio et Thales.



L'objectif est de développer une constellation de satellites à la pointe de la technologie basée sur une architecture multi-orbite interopérable avec l'écosystème terrestre.



Le consortium encouragera également les start-ups, les entreprises de taille intermédiaire et les PME à rejoindre le partenariat, afin 'faire émerger de nouveaux modèles économiques'.