Airbus : partenariat conclu entre ACJ et Philips

(CercleFinance.com) - Airbus Corporate Jets (ACJ) et Philips annoncent avoir signé un accord de partenariat pour équiper les avions ACJ d'équipements médicaux et de surveillance embarqués de pointe, pour 'permettre un accès instantané à des soins médicaux en vol complets et uniques'. Le moniteur patient Philips Tempus IC2, peut être utilisé à bord, permettant aux équipages de conduite de surveiller les signes vitaux des voyageurs et de transmettre les données à l'assistance médicale au sol. Une fois connectées, ces équipes d'assistance peuvent visualiser les données médicales en temps réel, ce qui permet de prendre des décisions clés en temps opportun, au sol et dans les airs, et d'aider à éviter les détournements médicaux inutiles.

