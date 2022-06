Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: partenariat avec l'aéroport de Munich information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé avec l'aéroport international de Munich un protocole d'accord pour commercialiser des solutions clés en main aux villes et régions intéressées par le développement d'écosystèmes de mobilité aérienne avancée (AAM).



Le constructeur aéronautique explique développer CityAirbus NextGen, un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), tandis que l'aéroport de Munich propose des services et des solutions d'infrastructure au sol.



L'objectif est de créer des écosystèmes entièrement nouveaux qui garantissent une intégration sûre et transparente des solutions eVTOL avec d'autres moyens de mobilité apportant une valeur ajoutée aux villes et aux communautés.





