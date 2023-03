Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: partenariat autour d'un système médical d'urgence information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce s'être associé à International SOS afin de lancer un programme d'amélioration du système médical d'urgence de nouvelle génération, LifeSaver.



L'Estonie est d'ailleurs le premier pays à travailler avec International SOS et Airbus Helicopters pour lancer un programme national d'innovation dédié à l'amélioration de leur système médical d'urgence (EMS) via LifeSaver.



' L'Estonie est à la pointe de l'innovation technologique, y compris dans le secteur médical. En étant le premier à mettre en oeuvre la solution LifeSaver, le pays adopte une vision à moyen et long terme sur l'amélioration de ses capacités de réponse EMS ', souligne Airbus.



Le programme a été créé pour améliorer, moderniser et soutenir les systèmes de santé dans le monde entier.







