Airbus: partenaire des essais en vol du moteur de CFM

(CercleFinance.com) - Airbus et CFM International, une société commune à 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines, collaborent pour tester en vol l'architecture du moteur à turbine ouverte de CFM.



Les essais en vol visent à faire mûrir et à accélérer le développement de technologies de propulsion avancées, dans le cadre du programme de démonstration RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engine) de CFM, à bord d'un Airbus A380.



La campagne d'essais en vol sera effectuée dans la seconde moitié de cette décennie à partir de l'installation d'essais en vol d'Airbus à Toulouse, en France.



Auparavant, CFM effectuera des essais au sol des moteurs, ainsi que la validation des essais en vol au centre des opérations d'essais en vol de GE Aviation à Victorville (États-Unis).





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.58%