Airbus parmi les principales baisses du CAC 40 après son objectif manqué de 700 livraisons

(AOF) - A la bourse de Paris, le titre Airbus recule de 2,24% à 108,36 euros après avoir renoncé à son objectif de livrer 700 avions commerciaux pour l'année 2022. Compte tenu de ses livraisons de 68 avions commerciaux en novembre et de l’environnement opérationnel complexe, Airbus a considéré qu'atteindre cet objectif était désormais hors de portée. Toutefois, le chiffre final ne devrait cependant pas être sensiblement inférieur à cet objectif. En outre, le groupe aéronautique s'engage à respecter ses prévisions financières 2022 fournies lors de la publication de ses résultats sur 9 mois.

Airbus vise toujours environ 5,5 milliards d'euros d'Ebit ajusté et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financement des clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

A fin novembre, Airbus a livré 565 appareils, dont 68 sur le dernier mois écoulé, ce qui rendait l'objectif très difficile à atteindre. Cette contreperformance est attribuée aux retards de livraisons des fournisseurs en raison des problèmes d'approvisionnement.

Le groupe aéronautique français indique que ces retards de production n'auront pas d'impact sur les objectifs à moyen terme, notamment la montée en cadence de production de l'A320 à 65 appareils par mois en 2023/24 et 75 par mois " vers le milieu de la décennie ".

Suite à ce renoncement, Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation d'Achat à Conserver.

Jefferies a pour sa part maintenu sa recommandation à l'Achat avec un objectif de cours passant de 140 à 132 euros. Cet analyste a revu ses prévisions de livraison d'avions à 679, 792, et 932 sur la période 2022-2024, soit une baisse de 2 à 3 %.

Alors que sa prévision d'EBIT 2022 n'est réduite que de 1%, le mouvement est amplifié sur 2023-24 pour prendre en compte l'évolution des changes. L'analyste signale être maintenant à 8 % et 5 % en dessous du consensus pour l'EBIT 2023 et 2024, avec des livraisons 3 % et 0 % en dessous des prévisions pour ces années.

De son côté, Stifel maintient également sa recommandation à l'Achat avec un objectif de cours à 140 euros. Ce broker a décidé du maintien du titre " suite à la révision à la baisse des prévisions de livraisons pour l'exercice 2022, à l'annonce du rythme des augmentations de cadence de production de l'A320 et à ses discussions avec Airbus ". Il conseille de profiter de toute faiblesse de l'action.

Stifel a réduit ses estimations du bénéfice par ajusté de 4 % pour l'exercice 2022 et de 6 % pour l'exercice 2023, principalement en raison de la baisse des livraisons et des taux au comptant et à terme euro/dollar moins favorables.

