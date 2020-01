Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus paiera €2 mds à la France pour solder l'enquête anticorruption Reuters • 31/01/2020 à 14:49









PARIS, 31 janvier (Reuters) - Airbus AIR.PA versera 2,083 milliards d'euros en France pour solder l'enquête anticorruption ouverte contre lui, a annoncé vendredi le ministère public. Airbus a dit mardi avoir conclu des accords de principe avec le parquet national financier (PNF) en France et avec des autorités similaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée. L'accord conclu avec les autorités françaises devrait être homologué vendredi après-midi. Au total, le groupe aéronautique versera 3,592 milliards d'euros, a dit le procureur Jean-François Bohnert. Le compromis trouvé en France dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) et ceux négociés au Royaume-Uni et aux Etats-Unis lui permettent d'échapper à des procès au pénal qui auraient pu aboutir à de lourdes condamnations. "C'est véritablement une page qui se tourne qui permet a Airbus d'envisager de façon sereine l'avenir économique qui s'ouvre devant elle", a commenté le procureur Jean-François Bohnert. (Simon Carraud et Laurence Frost, édité par Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.51%