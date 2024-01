Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: ouverture d'un centre de services à Chengdu information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Airbus annonce le démarrage des activités d'un centre de services à Chengdu, en Chine, le premier proposant des solutions pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'un avion. D'ici 2025, il montera en puissance pour employer directement jusqu'à 150 salariés.



Les activités couvertes vont du stationnement des avions à la maintenance, en passant par les transformations, le démantèlement et le recyclage, ainsi que la distribution contrôlée des pièces usagées issues du démantèlement.



Certifié par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) et l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), ce centre couvre une superficie de 717.000 m2 et dispose d'une capacité de stockage de 125 appareils.





