Airbus : offre de communication UHF à destination des armées

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'un dispositif dédié aux communications militaires en bande UHF (Ultra High Frequency) sera intégré au satellite de télécommunication EUTELSAT 36D. En tant que principal fournisseur de services de communication militaire par satellite (Milsatcom) en Europe, Airbus pourra ainsi proposer une nouvelle offre de communication en bande UHF aux forces armées des pays européens et des alliés de l'OTAN. L'UHF étant une bande de fréquences particulière et une ressource spatiale relativement rare, cette offre permettra de pallier la pénurie de ce type de capacité dans le monde. Ainsi alors que le lancement du satellite est prévu pour le premier semestre 2024, Airbus a déjà signé des premières prises de commandes fermes sur ces capacités. Airbus assure être 'le seul opérateur privé de satcom pour les forces armées couvrant l'ensemble du spectre des applications et des bandes de fréquences militaires (UHF, X, Ka mil) et commerciales (L, C/Ku, Ka).'

