Airbus : Oddo relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo estime que si le transport aérien et l'aéronautique civile subissent de plein fouet la crise du COVID-19. Les analystes indiquent cependant que les cours offrent aujourd'hui des opportunités inédites sur les acteurs solides.

' Sur 2020, nous tablons sur une chute du trafic mondial historique de 23% dont 25% sur la seule zone européenne. Nous modélisons un effet de rattrapage partiel sur 2021 avec une reprise du trafic d'environ 15% pour l'industrie et l'Europe ' indique Oddo.

' Ainsi, nos choix d'investissement privilégient IAG (Achat - OC 3.5 E vs 8.2 E) et Ryanair (Achat - OC 12 E vs 19 E) car nous pensons qu'ils sont les mieux positionnés au vu de leur niveau de liquidité et de leur faible endettement et qu'ils ressortiront renforcés de cette crise. Nous relevons notre recommandation sur Airbus à l'Achat (OC à 90 E vs 125 E) ' rajoute Oddo.

' Nous dégradons MTU à Neutre (OC 170 E vs 245 E) et Rolls-Royce (OC 460p vs 1 090p) et abaissons notre OC sur Safran (85 E vs 146 E). Nous conservons nos opinions Achat sur Dassault Aviation, Thales et Leonardo (en dépit de son exposition à l'Italie) '.