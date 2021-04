Airbus : Oddo confirme son conseil avant les trimestriels

(CercleFinance.com) - Oddo table sur un EBIT Ajusté de 594 ME au 1er trimestre 2021 (contre 281 ME au 1er trimestre 2020) pour un CA de 10 264 ME, soit une marge de 5.8%.

' Ce plus que doublement de l'EBIT Ajusté par rapport au T1 2020 s'explique par des efforts structurels mais aussi par un phasage favorable. Sur Airbus Commercial, nous modélisons un EBIT Ajusté de 503 ME (vs 191 ME au T1 2020) ' indique le bureau d'analyses.

' Nous modélisons un EBIT Ajusté de 2 935 ME au niveau du groupe pour 595 livraisons. Le relèvement de BPA est important en relatif sur FY21 (+17.9%) mais plus faible par la suite (+0.8% en FY22 et +0.7% en FY23) ' rajoute Oddo.

L'analyste confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 120 E. ' Le redressement rapide des capacités sur les intra-zones crédibilise une accélération des cadences des A320 '.

Oddo pense qu'au-delà de 2024 le titre recèle encore de nombreux leviers comme l'atteinte d'une marge contribution similaire au A319 pour l'A220 et le rebond du programme A350.