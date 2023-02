Airbus: Oddo ajuste son objectif de cours à la hausse information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 15:33

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Airbus, avec un objectif de cours relevé de 139 à 145 euros.



L'analyste évoque un soulagement quant à l'exercice fiscal 2023, avec 'des objectifs 2023 certes inférieurs aux attentes du consensus, mais qui ressortent selon nous au-delà des craintes de la plupart des investisseurs'.



Par ailleurs, 'le soulagement est également visible quant aux conséquences finalement relativement limitées de l'inflation avec un impact de quelques centaines de ME selon le management', poursuit Oddo.



Pour 2023, le broker cible un EBIT ajusté de 6310 ME et un FCF Ajusté de 3485 ME pour 735 livraisons. 'Nous pensons que la possibilité de lancement d'un programme de rachat d'actions se reposera en fin d'année, après la finalisation du plan Reload et la fin de la phase de transition du CFO', ajoute-t-il.



Dans ce contexte, Oddo révise à la baisse ses BPA à court terme (-1.9% et -2.9% en 2023 et 2024 respectivement) mais les relève au-delà afin d'intégrer une légère augmentation de cadence sur les long-courriers et notamment de l'A350.