Airbus: objectifs de baisse des émissions validés par SBTi

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir reçu l'approbation de l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour ses objectifs de réduction à court terme des émissions de gaz à effet de serre.



L'avionneur compte ainsi réduire ses émissions industrielles de Scope 1 (émissions directes) et Scope 2 (émissions indirectes) jusqu'à 63 % d'ici 2030 (par rapport à 2015), conformément à une trajectoire de 1,5 °C.



Par ailleurs, la société s'est engagée à réduire de 46 % l'intensité des émissions de gaz à effet de serre générées par ses avions commerciaux en service (Scope 3 - Utilisation du produit vendu) d'ici 2035 (par rapport à 2015).





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.72%