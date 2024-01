Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: objectif de livraisons dépassé, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Airbus signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après avoir dépassé son objectif de livraisons d'avions pour 2023.



L'avionneur a annoncé hier soir avoir livré 735 appareils commerciaux à 87 clients dans le monde l'an dernier, un chiffre en augmentation de 11% par rapport à 2022.



A titre de comparaison, le constructeur européen s'était donné comme objectif de livrer 720 appareils cette année. Le consensus visait de son côté un chiffre de 723 avions.



Le groupe a par ailleurs indiqué avoir enregistré 2319 commandes brutes.



'Inutile de dire que l'entreprise domine facilement Boeing, que ce soit au niveau des commandes brutes (1456) comme des livraisons (527)', soulignent les analystes de Stifel.



Les équipes de Berenberg font remarquer que les livraisons de dernière minute, c'est-à-dire effectuées au cours des dix derniers jours de l'année, ont représenté environ 50% des livraison du mois de décembre.



D'après Deutsche Bank, cette performance témoigne d'une allègement des difficultés des chaînes d'approvisionnement qui pénalisaient jusqu'ici les cadences de production.



'C'est de bon augure pour les livraisons en 2024 et la poursuite de l'amélioration des conditions de production', souligne le bureau d'études.



Quant au niveau record des commandes brutes, à 2319 appareils, il laisse présager un solide flux de trésorerie sur la seconde partie de l'exercice en cours, ajoute DB.



'Il est donc probable qu'Airbus dépasse à la fois ses objectifs de résultat opérationnel (Ebit) et de flux de trésorerie pour 2023 lors de la présentation de ses résultats annuels, le 15 février', conclut-il.



Autour de 10h30, le titre grimpait de 2,4%.





