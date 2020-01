AIRBUS : numéro un mondial en 2019

(AOF) - Airbus a établi l'an dernier un nouveau record de livraisons, à 863 tandis que Boeing n'avait livré que 345 appareils à fin novembre, a révélé Reuters. Le groupe américain a été lourdement pénalisé par l'interdiction de voler de son 737 MAX suite aux deux catastrophes aériennes impliquant cet appareil. Airbus a bénéficié, lui, des succès commerciaux de ses A320, A321 et autres A350. En conséquence, le groupe européen s'empare de la place de premier constructeur aéronautique mondial que Boeing occupait depuis 2011.

