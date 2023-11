Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: nouvelle interface homme-machine testée avec succès information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 17:17









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir testé avec succès une nouvelle interface homme-machine (IHM) simplifiée ainsi que des fonctionnalités autonomes avancées dans le cadre du projet'Vertex'.



Développées par Airbus UpNext, ces fonctionnalités sont contrôlables via une simple tablette tactiles. Selon Airbus, elles permettent de simplifier la préparation et la gestion des missions, de réduire la charge de travail des pilotes d'hélicoptère et d'accroître encore la sécurité.



Le FlightLab d'Airbus Helicopters a ainsi pu effectuer un vol entièrement automatisé depuis le décollage, la circulation, le décollage, la croisière, l'approche et jusqu'à l'atterrissage au cours d'un vol d'essai d'une heure en suivant un itinéraire prédéfini.



Durant ce vol, le pilote a surveillé le système capable de détecter des obstacles imprévus et de recalculer automatiquement une trajectoire de vol sûre.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.79%