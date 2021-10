Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : nouvelle étape pour le satellite météo MetOp-SG information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 08:13









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le satellite météorologique de nouvelle génération MetOp-SG franchit avec succès une nouvelle étape cruciale du processus d'intégration. Le premier modèle 'B' de la série de satellites météorologiques à orbite polaire de nouvelle génération MetOp-SG a reçu son moteur. ' Lors d'une délicate opération de grutage au millimètre près au centre d'intégration de satellites d'Airbus à Friedrichshafen (Allemagne), la structure du satellite de six mètres de haut a été intégrée à son système de propulsion ' indique le groupe. Le système de propulsion comprend douze propulseurs de 20 Newton (N) chacun pour les manoeuvres d'orbite nominale et d'anti-collision.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.58%