Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : nouvelle étape pour JUICE la mission vers Jupiter Cercle Finance • 16/03/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que JUICE, la mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) d'exploration des lunes glacées de Jupiter, a franchi une nouvelle étape. Les ingénieurs spatiaux du centre d'intégration de satellites d'Airbus à Friedrichshafen (Allemagne) ont fixé la perche magnétométrique (MAGBOOM) au vaisseau spatial. ' Le MAGBOOM transporte cinq capteurs sensibles aux perturbations magnétiques afin de les maintenir éloignés de toute interférence provenant du reste du vaisseau ' indique le groupe. L'instrument RPWI étudiera la radioactivité et l'environnement plasmique de Jupiter et de ses lunes glacées. La sonde JUICE, d'un poids de 6,2 tonnes, partira en 2022 pour un voyage de près de 600 millions de kilomètres vers Jupiter.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.42%