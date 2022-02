Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: nouveau simulateur de vol A350 à l'AATC information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 12:14

(CercleFinance.com) - L'Airbus Asia Training Centre (AATC) inaugure son quatrième simulateur de vol A350. L'AATC dispose ainsi de plus de simulateurs A350 que tout autre centre de formation dans le monde.



L'AATC est une coentreprise détenue à 55 % par Airbus et à 45 % par Singapore Airlines (SIA). Il est d'une superficie de près de 10 000 mètres carrés.



Cet nouveau simulateur consolide la position de l'AATC en tant que plus grand centre de formation des équipages de conduite exploité par Airbus dans le réseau mondial, avec deux simulateurs A320, deux A330, un A380 et quatre A350.



L'accent mis sur l'A330, l'A350 et l'A380 reflète la popularité des gros porteurs d'Airbus dans la région Asie-Pacifique, avec près de 900 appareils en service et environ 220 en commande pour une livraison future.