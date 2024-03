Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus : nouveau record absolu au-delà de 167E information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 13:51









(CercleFinance.com) - Airbus inscrit un nouveau record absolu au-delà de 167E et devient 'parabolique' depuis le franchissement de l'ultime résistance oblique moyen terme qui gravitait vers 148E.

Parti de 121,3E le 20 octobre 2023, le titre a déjà atteint un 1er objectif de 167,5E, le prochain n'est autre que 182E, soit +50% en 6 mois.





