information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) -Profitant des déboires de Boeing, Airbus inscrit un nouveau record absolu à 149E, bien au-delà des 143E du 13/12... et l'accélération haussière donne même lieu à l'ouverture d'un 'gap' au-dessus de 145,22E.

Le titre semble avoir enclenché une dynamique haussière qui pourrait bien le propulser jusque vers 160E.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.28%