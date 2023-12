Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : nouveau record absolu à 141,8E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Airbus (+2,5%) inscrit nouveau record absolu à 141,8E (soit 2,5E de mieux que les 139E du 20/01/2020), avec la perspective d'une forte progression des voyages aériens en 2024 (année olympique) mais aussi d'ici 2030 grâce à l'Inde, le Vietnam et la Malaisie, l'Indonésie, et bien sûr, plus que jamais la Chine, avec le retour des voyages à l'étranger au rythme pré-Covid.

Si un double-top historique ne peut être exclu vers 141/142E, l'effacement définitif de ce plafond pourrait ouvrir la route des 188E, soit un doublement depuis le plancher du 30/09/2022.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.40%