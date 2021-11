Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : nouveau rebond sur le support des 108E information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 14:07









(CercleFinance.com) - Airbus amorce un nouveau rebond sur le support des 108E (comme le 25/10 et le 3/11). Le potentiel de rebond reste limité par la résistance des 118E testée les 1er et 30 septembre dernier. En cas de sortie par le haut du corridor, Airbus pourrait progresser en direction des 128E, puis du 'gap' des 129,6E du 21/02/2020.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.26%