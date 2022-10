Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : nouveau rallye vers 110E, retrace le zénith d'août information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - Airbus effectue un nouveau rallye vers 110E, retrace le zénith de la mi-août 2022 et de fin août 2018 et s'apprête à tester la grosse résistance oblique baissière des 112E: le bilan mensuel est de +22%.

Au-delà de 112E, le prochain objectif se situerait vers 120E.





