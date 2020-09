Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : nouveau pullback sous 60E Cercle Finance • 24/09/2020 à 09:41









(CercleFinance.com) - Airbus est victime d'un nouveau pullback sous 60E qui précipite le cours vers 58E, validant la cassure du support des 61,9E du 26 juin et 24 juillet. Le titre devrait rapidement renouer avec le plancher des 56,7E du 29 mais la sortie du corridor estival 76/62E préfigure le re-test du support majeur des 49,3E du 15 mai.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.54%