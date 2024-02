Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: nouveau partenariat avec la compagnie LCI information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - LCI, une compagnie aéronautique de premier plan, et Airbus Helicopters ont dévoilé un nouveau partenariat 'Flight Path', qui répondra aux besoins à long terme en matière de capacité, de durabilité et de financement de l'industrie.



Airbus prévoit une demande de plus de 16000 nouveaux hélicoptères d'ici 2041, pour une valeur combinée proche de 130 milliards de dollars.



Le nouveau partenariat verra LCI et Airbus Helicopters tirer parti de leurs connaissances, de leur expérience et de leurs capacités analytiques combinées pour identifier les infrastructures et les innovations financières qui répondront à cette demande.



La première phase de Flight Path verra la livraison engagée d'au moins sept hélicoptères Airbus de dernière génération à LCI d'ici 2025.



LCI a commandé cinq nouveaux hélicoptères Airbus H145, tous placés dans sa coentreprise (JV) avec Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited (SMFL). Les deux premiers appareils seront livrés d'ici fin mars 2024 et seront exploités en Océanie.





