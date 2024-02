Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus : nouveau -double- record à 153,7E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 19:53









(CercleFinance.com) - Airbus inscrit un nouveau record absolu à 153,7E (avec le doublé 'intraday' et clôture).

Le franchissement du précédent sommet des 152,3E du 7 février a entrainé une accélération des achats ('program trading') en fin de séance ce 28 février et le test de la grosse résistance oblique moyen terme unissant les précédents sommets annuels de fin avril et fin juillet 2023 puis historiques depuis le franchissement des 133E début janvier, avec un test des 150E dès le 18 janvier.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 176E, soit un doublement depuis le plancher des 88E du 3/10/2022.





