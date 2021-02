Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : nouveau contrat de maintenance auprès d'Air Methods Cercle Finance • 12/02/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi que sa filiale d'hélicoptères avait décroché un nouveau contrat de maintenance auprès de l'opérateur d'hélicoptères privé américain Air Methods. Le nouveau contrat de services 'HCare' conclu par Airbus Helicopters concerne la flotte d'hélicoptères EC135 du groupe, qui s'est notamment spécialisé dans le transport médical. L'accord porte à 111 le nombre d'appareils d'Air Methods désormais couverts par les services d'Airbus, ce qui fait de l'opérateur américain le premier client civil de la filiale d'hélicoptères pour ce type de contrat.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.09%