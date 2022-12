Airbus: notification du contrat pour la phase 1B du SCAF information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 14:00

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'au nom des gouvernements français, allemand et espagnol, la DGA lui a attribué, ainsi qu'à Dassault Aviation, Indra, EUMET et leurs partenaires industriels, le contrat de la phase 1B du démonstrateur du Système de Combat Aérien Futur (SCAF).



Ce contrat historique de 3,2 milliards d'euros, intervenant après les discussions menées au cours des derniers mois entre l'industrie et les trois gouvernements, couvrira les travaux de démonstration du SCAF et ses composants pendant environ trois ans et demi.



Cette notification de marché fait suite à la signature des accords industriels supportant le démonstrateur phase 1B par Airbus, Dassault Aviation, Indra et Eumet comme maîtres d'oeuvre du programme et par leurs partenaires industriels des trois nations.



La phase 1B permettra de poursuivre le développement et la maturation des technologies requises pour les vols des démonstrateurs, ainsi que la consolidation des architectures de projet, avec des démonstrations en vol prévues à l'horizon 2028-2029.