Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Norwegian Air Ambulance agrandit sa flotte de H145 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 14:14









(CercleFinance.com) - Norwegian Air Ambulance et Airbus annoncent la commande de deux H145 à cinq pales qui seront utilisés pour des missions de sauvetage en Norvège.



'Le H145 à cinq pales s'est avéré être l'hélicoptère idéal pour nos opérations', a déclaré Leif Olstad, directeur général de la Norwegian Air Ambulance. 'Avec ces nouveaux hélicoptères, nous continuerons à servir la population norvégienne avec un équipement de pointe pour assurer le meilleur service possible.'



La nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145 ajoute un nouveau rotor innovant à cinq pales à l'appareil multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg.



Au total, plus de 1 600 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de sept millions d'heures de vol





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.13%