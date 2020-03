Airbus : nominations au Conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Airbus a publié l'ordre du jour de son assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 16 avril 2020.

Parmi les résolutions proposées figurent les nominations au Conseil d'administration de Mark Dunkerley et de Stephan Gemkow en tant qu'administrateurs non exécutifs indépendants.

Comme annoncé précédemment, Denis Ranque et Hermann-Josef Lamberti quitteront leurs fonctions au sein du Conseil d'administration à l'issue de l'AG.

' Mark Dunkerley possède une grande expérience du secteur de l'aviation commerciale et des compagnies aériennes et est actuellement membre du Conseil d'administration de Spirit Airlines, Inc. Stephan Gemkow est membre du Conseil d'administration d'Amadeus IT Group et ancien dirigeant de compagnie aérienne. Il a passé 22 ans au sein de la Deutsche Lufthansa AG, dont six ans comme directeur financier ' indique le groupe.

La proposition du Conseil d'administration de verser pour 2019 un dividende de 1,80 euro par action, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2018, sera également soumise à l'approbation des actionnaires.