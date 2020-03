Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus ne demande pas un soutien direct des gouvernements, dit son DG Reuters • 23/03/2020 à 08:24









PARIS, 23 mars (Reuters) - Airbus AIR.PA , qui a annoncé lundi la suspension de ses prévisions pour 2020 et la signature d'une nouvelle facilité de crédit, ne demande pas un soutien direct des gouvernements, a déclaré le directeur général lors d'une conférence téléphonique. L'avionneur européen a annoncé lundi avoir signé une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros et a suspendu ses prévisions pour 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui paralyse le secteur du transport aérien. "Nous ne demandons pas un soutien direct des gouvernements", a dit Guillaume Faury. (Matthieu Protard version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -12.37%